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США надеются на дипломатическое разрешение украинского кризиса

16:42
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Оценку дал госсекретарь Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в ЮАР высказался по поводу ситуации на Украине.

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"Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически через время. Но в то же время мы должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией считает это "вторжением" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
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