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Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре

17:05
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Делегацию возглавит Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации страны для участия в Генассамблее ООН в сентябре.

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"Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета Безопасности РФ (глава делегации)", - сказано в документе.

В делегацию также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и постпред России при ООН Василий Небензя.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сам Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре и не планирует на ней выступать, передает ТАСС.

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