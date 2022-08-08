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Киев соврал об отсутствии доступа к Запорожской АЭС

18:02
  • понедельник
  • 08 августа 2022

24 фуры сегодня заехали в транспортный цех с подконтрольной Украине территории

Киев заявляет, что не имеет доступа к Запорожской АЭС. Но вот опровержение - 24 фуры сегодня заехали в транспортный цех. Едут они с территории, подконтрольной Украине. И везут оборудование, необходимое для эксплуатации атомной станции. Внутри - масла, химия для очистки воды, арматура, каски и маски для работников. Подобные грузы станция стабильно заказывает и получает ежемесячно.

- Я привёз шпаклевку, каску, очки, все на предприятие, на станцию.

- И часто так приходится ездить?

- Раз в месяц примерно.

Режим работы станции и поставки грузов не меняются. С марта это уже 6-й конвой, который российские военнослужащие беспрепятственно пропускают по гуманитарному коридору.

А Киев пытается запугать международное сообщество. На Украине рассказывают, что на днях якобы командующий гарнизоном Запорожской АЭС Валерий Васильев заявил о минировании станции и готовности её уничтожить. Вот только он не был в регионе с апреля, а сейчас находится в Узбекистане. Очередной фейк, которым Киев пытается прикрыть свои преступления.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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