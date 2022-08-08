Собянин поручил ускорить открытие детского сада в Некрасовке

Предварительно, учреждение начнет работу в сентябре 2022 года

В двух районах на юго-востоке Москвы - Косино-Ухтомский и Некрасовка - идёт активное строительство объектов транспортной, социальной и производственной инфраструктуры. Ход работ сегодня проверил мэр Сергей Собянин.

В следующем году Московский скоростной диаметр продлят до федеральной трассы "Москва-Казань". Реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть, появятся подземные переходы, три путепровода и мост через реку Пехорку. Обустроят велосипедные дорожки, высадят свыше восьми тысяч деревьев и кустарников. В Некрасовке появится дворец спорта с бассейнами и ледовой ареной. А на месте промзоны "Руднёво" до конца года построят индустриальный парк. Мэр Москвы поручил ускорить открытие детского сада на ул. Лавриненко.

"Некрасовка - один из самых сложных районов с точки зрения обеспечения объектов соцкультбыта. К сожалению, здесь жилье строилось намного быстрее, чем детские сады, школы, спортивные объекты. Мы стараемся исправить эту ситуацию. За эти годы было построено 17 объектов - это и детские сады, школы - это огромный объем. Тем не менее, все равно не хватает, есть реальный дефицит, поэтому принято решение, и находятся сейчас на стройке еще шесть объектов, детских садов и школ. Я надеюсь, что почти все они будут построены уже до конца этого года, и со следующего года будут принимать детей. <…> Процесс передачи детского сада в эксплуатацию департаменту образования, конечно, держать под контролем, времени остается не так много", - сказал Собянин.

Генеральный директор ООО "Миланстрой" Багадир Алиев доложил мэру, что учреждение начнет работу в сентябре 2022 года. "В плане: август - мы введем в эксплуатацию, заселение - сентябрь", - сказал Алиев.

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