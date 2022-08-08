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МИД: Киев фактически берет в заложники всю Европу

17:27
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Международное сообщество должно отреагировать на непрекращающиеся военные удары Украины по Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары Украины по Запорожской АЭС.

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"Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", - добавили в МИД.

Там также уточнили, что с каждым днем ситуация становится все более опасной.

"Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", - подчеркнули в ведомстве.

5 августа украинские войска выпустили по территории Запорожской атомной электростанции 20 снарядов калибра 152 миллиметров. В результате обстрела возник пожар, была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Обстрел повторился в ночь на воскресенье, велся он из РСЗО "Ураган". Осколки упали в 400 метрах от действующего энергоблока.

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