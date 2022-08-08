ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден рассказал о самочувствии после COVID-19

17:51
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Президент США вернулся к очной работе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден появился на публике после перенесенного коронавируса, передает РИА "Новости".

Белый дом: Байден понимает, в каком стрессе Зеленский
Известный музыкант назвал Байдена военным преступником

Глава Белого дома заразился COVID-19 две недели назад, несколько раз сдав положительный тест. Президент США оставался на самоизоляции. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным. Ему разрешили вернуться к очной работе.

"Все хорошо", - ответил политик на вопрос о самочувствии.

Затем Байден отправился в свою резиденцию в штат Делавэр, где впервые с 20 июля воссоединился с супругой. Следом пара направилась в штат Кентукки для встречи с пострадавшими от наводнений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.