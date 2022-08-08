Байден рассказал о самочувствии после COVID-19

Президент США вернулся к очной работе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден появился на публике после перенесенного коронавируса, передает РИА "Новости".

Глава Белого дома заразился COVID-19 две недели назад, несколько раз сдав положительный тест. Президент США оставался на самоизоляции. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным. Ему разрешили вернуться к очной работе.

"Все хорошо", - ответил политик на вопрос о самочувствии.

Затем Байден отправился в свою резиденцию в штат Делавэр, где впервые с 20 июля воссоединился с супругой. Следом пара направилась в штат Кентукки для встречи с пострадавшими от наводнений.

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