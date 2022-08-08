Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда

В связи со случаями отказа гражданам в выплате пособий для детей

Генеральная прокуратура России сообщила о начале проверки Пенсионного фонда в связи с выявленными случаями неправомерного отказа гражданам в выплате пособий для детей до 17 лет.

"Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов ", - уточняется в сообщении.

Как добавили в ведомстве, по итогам проведенной в регионах проверки пересмотрены тысячи неправомерных решений об отказе в социальных выплатах на детей.

В частности, в Краснодарском крае вскрыты 1048 таких решений, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда.

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