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Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда

18:22
  • понедельник
  • 08 августа 2022

В связи со случаями отказа гражданам в выплате пособий для детей

Генеральная прокуратура России сообщила о начале проверки Пенсионного фонда в связи с выявленными случаями неправомерного отказа гражданам в выплате пособий для детей до 17 лет.
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"Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов ", - уточняется в сообщении.

Как добавили в ведомстве, по итогам проведенной в регионах проверки пересмотрены тысячи неправомерных решений об отказе в социальных выплатах на детей.

В частности, в Краснодарском крае  вскрыты 1048 таких решений, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда.

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