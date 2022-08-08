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Более 3 тыс. занятий провели в Москве за 2 года в рамках проекта "Спортивные выходные"

18:50
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Количество участников растет с каждым месяцем

Наставники проекта "Спортивные выходные" провели три тысячи тренировок - от йоги и медитаций до интенсивных функциональных тренировок. Об этом сообщили в департаменте спорта Москвы.

"Очень приятно видеть, что количество желающих поддерживать себя в спортивной форме увеличивается с каждым месяцем", - сказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Список мест проведения занятий постоянно пополняется. В новом сезоне к нему добавились уникальные локации: дом культуры "ГЭС-2", крыша Северного речного вокзала и музей-заповедник "Царицыно".

Проект "Спортивные выходные" стартовал в столице в 2020 году, его запустил городской департамент спорта совместно с центрами госуслуг "Мои документы".

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