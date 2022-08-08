На Украине появится "бюро санкционной политики"

Его создадут при СНБО

При совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) создадут бюро санкционной политики, сообщила пресс-служба ведомства.

"Бюро санкционной политики, согласно законопроекту, есть рабочий орган совета нацбезопасности и обороны, координирующий деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины", - уточняется в сообщении.

Также там сказано, что бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией считает это "вторжением" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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