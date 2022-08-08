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Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

19:27
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Ситуация в регионе обострилась на прошлой неделе

В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лидеры подтвердили важность реализации всех положений договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Как сообщили в российском Минобороны, вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба. Российский миротворческий контингент принял меры по стабилизации ситуации.

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