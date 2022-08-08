ВСУ возобновили интенсивные обстрелы Донбасса

В Донецке погибли 2 человека, пятеро получили ранения

Сегодня ВСУ возобновили интенсивные обстрелы населённых пунктов Донбасса. В Донецке погибли 2 человека, ещё пятеро получили ранения. Повреждены многоквартирные дома. Для своих атак националисты использовали в том числе американские РСЗО HIMARS. В нашем Минобороны рассказали о поражении высокоточными ракетами 117 районов скопления украинской техники и живой силы. Большие потери радикалы понесли в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Объединённые силы наших войск и подразделений ДНР и ЛНР успешно развивают наступление в районе Соледара.

Ураганный огонь обрушивается на позиции ВСУ ежедневно. Работают реактивные системы залпового огня. Бьет по противнику и ствольная артиллерия. В списке целей - укрепрайоны ВСУ, скопления живой силы и техники.

Штурмовые подразделения союзных сил уже вошли в Соледар. Сейчас бои идут в промзоне. На юго-восточной окраине города продвижение наших сил активно поддерживает артиллерия. Вот это гаубица "Мста-Б". Калибр орудия 152 миллиметра. За сутки каждый расчет отправляет на позиции ВСУ больше 50 снарядов.

Корректировку огня ведут с беспилотников - удары наносятся точно и только по военным целям. Наши бойцы уже вплотную приблизились к Артёмовску. Трещит оборона ВСУ в направлении Северска. А это окрестности Соледара. Ударами из натовских дальнобойных орудий националисты уничтожают прилегающие поселки.

Мотострелковые дивизии в ходе наступления прикрывает зенитный ракетный комплекс "Оса". Установки поражают воздушные цели. На этих кадрах российские ЗРК уничтожают беспилотники противника в ночном небе.

Точными ударами российских вооруженных сил в районе Харькова уничтожены пункты временной дислокации 92 механизированной бригады ВСУ и 113 бригады территориальной обороны. Потери противника - более 150 военнослужащих и 14 единиц техники.

"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников, утратило боеспособность нацформирование "Кракен". Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харьков", - заявил представитель МО Игорь Конашенков.

Боевики продолжают обстреливать Донецк из артиллерии калибра 155 миллиметров. Сегодня в столице ДНР погибли два человека. Еще пятеро ранены. Теряя свои позиции, националисты стараются нанести как можно больший ущерб мирным людям. В Мариуполе сапёры разминировали мост, под которым была установлена закладка, которой в Донбассе еще не встречали. Там были уложены снаряды и пластид - две тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Но уничтожить мост боевики не успели. Мариуполь освобожден, боеприпасы уничтожены в безопасном месте.

Петр Вершинин. Николай Карбанов. Константин Кузнецов. "ТВ Центр". Донецкая Народная Республика.

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