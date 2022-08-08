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МЧС объявило о полной ликвидации пожара на складе Ozon

19:22
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Он начался 3 августа около 12:30

МЧС по Московской области объявило о ликвидации пожара на складе компании Ozon в Истре.
СК назвал три вероятные причины пожара на складе Ozon

"В 18:00 мск объявлена полная ликвидация пожара", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Пожар начался 3 августа около 12:30 на складе в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли.

В результате ЧП пострадали 11 человек, двое госпитализированы. Среди версий - неисправное оборудование и поджог. 

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