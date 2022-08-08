Telegram грозит еще 8 млн рублей штрафа

За отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении мессенджера Telegram, передает "Интерфакс".

Уточняется, что речь идет об отказе администрации площадки удалять запрещенный в России контент.

Судебное заседание назначено на 16 августа, мессенджеру грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей. Протокол был составлен Роскомнадзором.

За отказ удалять запрещенный контент с начала прошлого года крупнейшие интернет-сервисы (в том числе Google, Telegram, Twitter и TikTok) оштрафованы уже в сумме более чем на 200 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"