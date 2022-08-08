ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ

19:56
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Это временные меры

Россия уведомила США, что выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ. Об этом сообщили в МИД России.

Решение принято из-за действий Вашингтона, который фактически лишил Москву права на инспекции в Штатах.

"Наша цель – исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу. Сейчас эти принципы не выдерживаются", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что принятые Москвой меры по инспекциям в рамках ДСНВ временные, Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг России
Флаг России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.