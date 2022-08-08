Россия выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ

Это временные меры

Россия уведомила США, что выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ. Об этом сообщили в МИД России.

Решение принято из-за действий Вашингтона, который фактически лишил Москву права на инспекции в Штатах.

"Наша цель – исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу. Сейчас эти принципы не выдерживаются", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что принятые Москвой меры по инспекциям в рамках ДСНВ временные, Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора.

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