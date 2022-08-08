У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Режиссер проходит курс лечения

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона, пишет Variety со ссылкой на пресс-службу основанной постановщиком компании Zentropa.

Как отмечено в сообщении, режиссер проходит курс лечения и настроен оптимистично. Кроме того, уточняется, что фон Триер намерен принять участие в мероприятиях по случаю выхода поставленного им третьего сезона сериала "Королевство", который впервые покажут на Венецианском кинофестивале.

Фон Триеру 66 лет. Он снял в том числе такие признанные критиками картины, как "Европа", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка".

Слухи о болезни режиссера начали распространяться с 2018 года, когда во время одного из фестивалей он не смог самостоятельно подняться на сцену.

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