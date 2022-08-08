Драка на концерте Галкина в Латвии попала на видео

Юморист прервал концерт

На концерте шоумена Максима Галкина в латвийской Юрмале произошла драка. Потасовку учинили прямо в зрительном зале, после чего она продолжилась на улице. Как пишет "Комсомолка" (kp.ru), мужчине разбили лицо.

Конфликт в зале "Дзинтари" попал на видео. Галкину даже пришлось прервать концерт. Артист предложил зрителям сделать перерыв на 20 минут, пока охрана разбиралась в инциденте и помогала пострадавшим.

Предположительно, конфликт произошел между двумя зрителями из-за политических разногласий.

После начала спецоперации России на Украине Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри переехали в Израиль. Сейчас семья приехала в Латвию.

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