На 1 миллиард долларов

Пентагон сообщил о решении выделить новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов.

В него войдут в том числе дополнительные боеприпасы для High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) и National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS), а также 1 тысяча противотанковых Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатка и медпрепараты.

С начала работы новой администрации Белого дома помощь США Украине достигла 9,8 миллиарда долларов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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