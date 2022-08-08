Захарова: Украина фактически берет Европу в заложники

К Запорожской АЭС приковано внимание всего мирового сообщества

Киевский режим совершил новый акт ядерного терроризма для создания гуманитарной катастрофы. Так в российском оборонном ведомстве охарактеризовали действия ВСУ, которые обстреляли окрестности Запорожской АЭС. Били с позиций на противоположном берегу водохранилища - промахнуться невозможно. Один из украинских снарядов повредил высоковольтную линию, перепад напряжения спровоцировал задымление на станции. Персонал экстренно снизил мощность энергоблоков. Кроме этого, при очередной атаке на соседний Энергодар ранения получили 4 мирных жителя.

Снаряды упали в 400 метрах от работающего реактора и зоны хранения использованного ядерного топлива – попадания артиллерии ВСУ поставили мир на грань техногенной катастрофы, последствия которой будут в разы страшнее Чернобыля и Фукусимы вместе взятых. И это понятно всем, кроме Киева.

Вот такими снарядами реактивных систем залпового огня "Ураган" или "Смерч" обстреливают мирный Энергодар. Это кассетный боеприпас, запрещённый всеми международными договорами. На каждой полости крепятся по пять снарядов - всего 50 мин, которые разлетаются при подлёте к цели.

В зоне поражения – весь город и инфраструктура, обеспечивающая работу крупнейшей в Европе АЭС.

"Была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны.

К Запорожской АЭС приковано внимание всего мирового сообщества. Глава Международного агентства по атомной энергии назвал обстрел со стороны ВСУ неприемлемым.

"Любое нанесение удара по объекту или применение огневых средств с его территории равноценно игре с огнем и может иметь катастрофические последствия", - заявил Рафаэль Гросси.

Последствия, которые даже невозможно представить. В зоне заражения окажется вся Восточная Украина от Киева до Одессы, от границ России до Болгарии и Румынии.

"Убийства из-за угла и под покровом ночи – характерный почерк приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

А еще в Киеве заранее ищут, на кого свалить вину. Очередной фейк: на днях якобы командующий гарнизоном Запорожской АЭС, некто Валерий Васильев, заявил о минировании станции и готовности её уничтожить. Вот только реальный Васильев не был в регионе с апреля, а сейчас находится в Узбекистане. Киев обвиняет Россию, но Зеленскому уже не верят даже в западной Европе. Читатели британской Daily Mail обвинили украинского президента во лжи.

"Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские", — написал Hurbat Grabtor.

"Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому", — заявил пользователь Susan Green.

"Этот шутник действительно пытается утянуть с собой на дно весь мир", — отметил Limes.

Россия сейчас делает все возможное, чтобы сохранить режим работы станции. Российские военнослужащие даже грузы с территории Украины беспрепятственно пропускают по гуманитарному коридору.

Киев заявляет, что не имеет доступ к АЭС. Но вот опровержение. 24 фуры сегодня заехали в транспортный цех. Едут они с территории, подконтрольной Украине. И везут оборудование, необходимое для эксплуатации атомной станции.

Запорожскую АЭС построили в 1981 году для снабжения энергией промышленности – Запорожской, Днепропетровской и Криворожской областей. Все это время станция стабильно поставляет электричество на правобережную Украину, получая в ответ только снаряды. Целью последнего обстрела стали мирные жители.

"Приехали на дачу поливать цветы, начался обстрел", - рассказал Юрий Бойков.

"Отдыхали с семьёй на даче, прозвучали взрывы. Начали собираться, и я получил осколочное ранение", - сообщил Дмитрий Луценко.

Киев пытается запугать местных жителей, которые сегодня высказали мнение о своём будущем. На форуме "Мы вместе. Запорожская область" был зачитан проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении региона в состав Российской Федерации. Решение поддержали единогласно.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Энергодар.

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