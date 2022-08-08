Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости

Штаты хотят сохранить статус-кво

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил на пресс-конференции Пентагона в понедельник, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости. По его словам, Штаты намерены поддерживать статус-кво.

"А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в Тайваньском проливе. Тем самым Пекин стремится создать новую норму", - добавил спикер (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил замглавы Пентагона, обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам мировой экономики, поскольку остров поставляет от 70% до 90% полупроводников.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя и затем провела переговоры с местными властями. Пекин в ответ на это заявил решительный протест и объявил о начале масштабных военных учений.

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