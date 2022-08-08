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Боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР

21:50
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Подходы к учреждению заминированы.

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник вечером, что в Артемовске Донецкой народной республики украинские неонационалистические формирования разместили во дворах жилых домов позиции артиллерии и минометов.

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Местным жителям запретили покидать свои дома, их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Кроме того, стало известно, что в Мирнограде ДНР в здании школы №1 подразделения украинских войск разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминированы.

Также сообщается, что ВСУ заминировали и собираются взорвать мост в Запорожской области.

"Планируют по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - уточнили в Минобороны.

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