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Умерла актриса Оливия Ньютон-Джон

23:05
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Артистке было 73 года

В Калифорнии в возрасте 73 лет умерла актриса и певица (хит Physical) Оливия Ньютон-Джон. Об этом в соцсетях сообщила ее семья.

"Оливия мирно скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех, пожалуйста, уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время", — говорится в сообщении родственников.

Оливия Ньютон-Джон родилась в Великобритании. Ее первый альбом "If Not for You" вышел в 1971 году. Через несколько лет она выступила на конкурсе "Евровидение", где заняла четвертое место, пропустив вперед ABBA.

Артистка также построила удачную кинокарьеру, получив номинацию "Золотого глобуса" за фильм "Бриолин" с Джоном Траволтой (1978 год).

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