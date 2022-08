Умерла актриса Оливия Ньютон-Джон

Артистке было 73 года

В Калифорнии в возрасте 73 лет умерла актриса и певица (хит Physical) Оливия Ньютон-Джон. Об этом в соцсетях сообщила ее семья.

"Оливия мирно скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех, пожалуйста, уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время", — говорится в сообщении родственников.

Оливия Ньютон-Джон родилась в Великобритании. Ее первый альбом "If Not for You" вышел в 1971 году. Через несколько лет она выступила на конкурсе "Евровидение", где заняла четвертое место, пропустив вперед ABBA.

Артистка также построила удачную кинокарьеру, получив номинацию "Золотого глобуса" за фильм "Бриолин" с Джоном Траволтой (1978 год).

