Без очков и линз: московская клиника решает проблемы со зрением

Важно вовремя обратиться к врачу

Чем старше мы становимся, тем больше возникает возрастных проблем. В том числе, снижается острота зрения. Иногда это не опасный естественный процесс, нужно всего лишь подобрать очки или линзы. А бывает, что развивается катаракта. И это уже очень серьёзно. Если вовремя не обратиться к врачу. Современная медицина легко и быстро справляется с болезнью.

Офтальмология – активно развивающаяся сфера медицинской деятельности: решить многие проблемы со зрением сегодня можно быстро и с комфортом. Офтальмологическая клиника 3Z в Москве – это прогрессивная офтальмология для взрослых и детей и сервис, отвечающий потребностям различных категорий пациентов.

"За 4 года существования клиники 3Z в городе Москва наши офтальмохирурги на основании своего опыта, мировых технологий и современного оборудования помогли нескольким тысячам пациентов с глазными проблемами – такими как катаракта, пресбиопия, астигматизм, близорукость, гиперметропия. Самое главное, что все это сделано с человеческой заботой", - рассказал главный врач клиники 3Z Москвы, офтальмохирург, врач высшей категории Дмитрий Перегудов.

Единая диагностика глаз в 3Z – это комплекс исследований, позволяющий выявить большинство заболеваний на самых ранних стадиях и предотвратить их развитие. Чем раньше удастся обнаружить проблему, тем больше шансы на успешное выздоровление.

"Входит полное диагностическое обследование и консультация всех ведущих специалистов клиники - совершенно бесплатно для пациентов", - отметил Дмитрий Перегудов.

Прием ведут все специалисты, которые помогут получить полную картину здоровья. Пациенты с катарактой могут бесплатно воспользоваться помощью персонального менеджера. Он берет на себя все организационные вопросы. Специалисту 3Z можно доверить заполнение медицинских документов, сдачу анализов, подготовку к операции, а также вызов такси после неё до дома. Пациенты, приехавшие издалека, могут бесплатно остановиться в гостинице рядом с клиникой.

Записаться в клинику можно по телефону 8 (495) 292 68 05.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"