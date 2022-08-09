Зеленский потребовал запретить россиянам въезд в западные страны

По мнению украинского лидера, это самые действенные санкции

Всем россиянам надо закрыть въезд в страны Запада на год. Владимир Зеленский считает, что это будут самые действенные ответной меры против спецоперации, они позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.

"Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию", — заявил украинский лидер в интервью Washington Post.

Зеленский убежден, что даже те россияне, которые покинули страну, должны попасть под эти санкции – потому что за спецоперацию по денацификации Украины должно ответить все население России. По мнению украинского лидера, введенные Западом до сегодняшнего дня санкции слишком слабы и только закрытие границ заставит россиян задуматься. При этом авторы материала в американском издании сомневаются, что какие-либо ограничения способны изменить ситуацию.

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