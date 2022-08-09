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Минобороны показало боевую работу беспилотников "Орлан-10"

09:02
  • вторник
  • 09 августа 2022

Они применяются во время спецоперации

Минобороны опубликовало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10", которые наши военные активно применяют во время спецоперации по защите Донбасса.
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Град"

Основная задача расчётов беспилотных летательных аппаратов - разведка. Они круглосуточно выявляют позиции украинских боевиков - фиксируют их координаты и передают артиллеристам.

Эти российские аппараты способны выполнять полёты дальностью до 120 километров, они оборудованы тепловизорами и качественной оптикой. "Орланы" также компактны и мобильны - в сложенном виде они помещаются в небольшую коробку, легко собираются одним человеком и могут быть запущены практически в любой местности.

Данные с "Орланов" используют расчеты самоходных артиллерийских установок "Нона-СВК". Получив координаты, артиллеристы наводятся на вражеские позиции и успешно их уничтожают. После выполнения боевых задач экипажи самоходных орудий оперативно меняют дислокацию, чтобы избежать попадания под ответный огонь.

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