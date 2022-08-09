ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

08:58
  • вторник
  • 09 августа 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

Новые данные о мужестве российских военнослужащих и бойцов народных милиций республик Донбасса, которое они проявляют в ходе спецоперации.

Командир ремонтного взвода старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней специальной военной операции восстанавливает поврежденную в боях технику. Благодаря профессионализму Дмитрия в строй были возвращены более 100 единиц техники, кроме того, старший прапорщик Косюг в процессе работы обучил десять высококвалифицированных специалистов-ремонтников.

Старший сержант Антон Мансуровский во время боя за стратегически важный рубеж под массированным артиллерийским огнем противника обезвредил более 20 установленных радикалами мин, обнаружил, а затем уничтожил пулеметную точку и автомобиль националистов.

На счету батальона 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которым командует старший лейтенант Евгений Рябец, освобождение многих населенных пунктов, взятие десятков укрепрайонов и уничтожение техники неонацистов. Также подразделение Евгения серьезно пополнило запасы ЛНР трофейным оружием производства США, Великобритании и ФРГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.