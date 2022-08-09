Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявляют настоящее мужество

Новые данные о мужестве российских военнослужащих и бойцов народных милиций республик Донбасса, которое они проявляют в ходе спецоперации.

Командир ремонтного взвода старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней специальной военной операции восстанавливает поврежденную в боях технику. Благодаря профессионализму Дмитрия в строй были возвращены более 100 единиц техники, кроме того, старший прапорщик Косюг в процессе работы обучил десять высококвалифицированных специалистов-ремонтников.

Старший сержант Антон Мансуровский во время боя за стратегически важный рубеж под массированным артиллерийским огнем противника обезвредил более 20 установленных радикалами мин, обнаружил, а затем уничтожил пулеметную точку и автомобиль националистов.

На счету батальона 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которым командует старший лейтенант Евгений Рябец, освобождение многих населенных пунктов, взятие десятков укрепрайонов и уничтожение техники неонацистов. Также подразделение Евгения серьезно пополнило запасы ЛНР трофейным оружием производства США, Великобритании и ФРГ.

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