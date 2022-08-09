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США уклонились от прямого ответа о визе для Лаврова на Генассамблею ООН

08:33
  • вторник
  • 09 августа 2022

Мероприятие пройдет в Нью-Йорке в сентябре

Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с ООН о штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Такой ответ во вторник, 9 августа, дали в американском постоянном представительстве при международной организации на вопрос, получат ли визы члены российской делегации, включая ее главу, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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В постпредстве США не дали прямого ответа на этот вопрос, заметив, что визовые вопросы являются конфиденциальными по законодательству США.

При этом в постпредстве напомнили, что как принимающая страна США имеют обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире ООН способствовать поездкам в район штаб-квартиры ООН представителям государств — членов ООН, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил состав делегации государства для участия в Генассамблее ООН в сентябре. Делегацию возглавит Сергей Лавров. Сам Путин не поедет на Генассамблею и не планирует на ней выступать, отмечали в Кремле.

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