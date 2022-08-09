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Посол России обвинил США в нежелании помочь урегулированию кризиса на Украине

08:55
  • вторник
  • 09 августа 2022

Вашингтон затягивает конфликт, поставляя Киеву оружие

Новый пакет американской военной помощи Киеву на 1 млрд долларов свидетельствует о том, что США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине. Такое заявление в понедельник, 8 августа, сделал посол России в США Анатолий Антонов.
Поставляемое Западом оружие не доходит до украинской армии

По словам дипломата, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Очередной пакет военной помощи показывает, что "США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса".

В этом свете Антонов счел особенно циничными заявления представителей американской администрации о том, что поставки продукции военного назначения усилят позиции Киева за "вероятным" столом переговоров.

Российский посол указал, что "безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США". Американские эксперты, обозреватели ведущих изданий и простые граждане, по словам Антонова, задаются вопросом о том, какое количество военной помощи доходит по назначению.

Соединенные Штаты все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией, при этом рассчитывая на "иллюзию у беспринципных деятелей в Киеве о возможности "измотать" Россию и победить на поле боя", говорится в Telegram-канале российского посольства в США.

Ранее власти Турции заявили, что некоторые государства заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, чтобы ослабить Россию. В Анкаре отметили, что "есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов".

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