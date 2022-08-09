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Трамп рассказал об обысках ФБР в своем имении

08:34
  • вторник
  • 09 августа 2022

45-й президент США заявил о "политическом преследовании"

В резиденции 45-го президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде прошли обыски. Как заявил сам политик, он не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".
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Обыски проводили агенты ФБР. Как сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на знакомые с деталями источники, продолжались обыски более девяти часов. При этом присутствовали трое адвокатов Трампа.

Источники рассказали, что агенты ФБР искали "конкретные документы", которые были обнаружены и изъяты из сейфа политика. Трамп подтвердил, что участники обыска "даже взломали мой сейф".

Представитель Белого дома сообщил, что администрация президента США не была уведомлена об обыске. Причина проведения обыска не приводится.

Ранее Трамп заявлял, что может принять участие в предстоящих выборах на пост президента США. Об этом 45-й президент заявил в Хьюстоне, во время выступления перед членами Национальной стрелковой ассоциации.

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