Среди жителей этих стран внушительное количество сторонников Москвы

Среди населения Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина и России, а мнение о единой поддержке Киева среди германского и австрийского населения является обманчивым. Об этом написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.

Журналист заявил, что "странная благосклонность к Путину и России" среди населения "особенно велика в немецкоговорящем пространстве".

По мнению Лехнера, "Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой".

Кроме того, в ФРГ и Австрии нарастает недовольство экономическими последствиями антироссийских санкций — "растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины".

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер охарактеризовал президента России Владимира Путина как "умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения". По мнению Киссинджера, таким Путин и останется — это должно быть принято во внимание, когда конфликт на Украине завершится.

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