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Власти Запорожья раскрыли детали предстоящего референдума

10:01
  • вторник
  • 09 августа 2022

В регионе ожидают высокую явку

Явка на референдуме в Запорожской области по вхождению региона в состав России будет достаточно высокой. Такое мнение во вторник, 9 августа, высказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
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Как уточнил чиновник, референдум будет проводиться на основе федерального конституционного закона РФ №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Рогов заявил, что все жители Запорожья "решают свою судьбу, четко понимают и прекрасно понимают те риски, угрозы", исходящие от официального Киева. Это, по мнению представителя ВГА, обеспечит высокую явку на референдуме.

В настоящее время власти Запорожской области прорабатывают вопросы "прежде всего максимальной прозрачности волеизъявления, безопасности для людей, участвующих в референдуме", цитирует Рогова ТАСС.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Сроки проведения референдума не уточняются. По данным СМИ, референдум может пройти в сентябре.

Аналогичный референдум планируют власти Херсонской области, дата пока не назначена.

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