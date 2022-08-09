Шесть судов с зерном и маслом покинули порты Украины

По данным Минобороны,заблокирован выход 60 судов

Пять сухогрузов с кукурузой, мукой и соей, а также танкер с подсолнечным маслом покинули украинские порты. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, российская сторона неукоснительно выполняет договоренности по обеспечению вывоза с Украины зерна, продовольствия и минеральных удобрений.

"В рамках реализации инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины 7 августа 2022 года осуществлен выход сухогруза "Рива Винд" (Маршалловы Острова, груз - кукуруза) из порта Одесса, танкера "Мустафа Некати" (Турция, груз - подсолнечное масло)", - сообщил Мизинцев.

По словам генерала, сухогрузы "Стар Хелен" с мукой, "Глори" и "Аризона" с кукурузой вышли из порта Черноморск, а "Сакура" с соей - из порта Южный. При этом, по данным Минобороны, в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остается заблокированным 61 иностранное судно из 14 государств, передает ТАСС.

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