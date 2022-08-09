Спасенного дальневосточного леопарда показали на видео

Благодаря грамотному уходу специалистов маленький леопард уже идёт на поправку

В Приморье спасли 4-месячного детёныша редкого дальневосточного леопарда. Его обнаружили благодаря системе фотомониторинга рядом с национальным парком, где занимаются сохранением этого краснокнижного вида. К людям брошенный сородичами котёнок попал в тяжёлом состоянии.

Многозначительным рычанием детёныш леопарда даёт понять – человеку он не рад. И это хороший знак Котёнку всего 4 месяца, и взрослеть ему предстоит вне популяции - всем навыкам дикого хищника придётся овладеть в вольере. Важно не растерять основные инстинкты рядом с людьми.

"Реабилитация леопарда включает в себя обучение его навыкам охоты. Специалисты следят, чтобы он всё так же боялся человека, чтобы в будущем не выходил к людям", - рассказал главный специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Котёнка обнаружили за пределами заповедника "Земля леопарда" в охраняемой буферной зоне. Он был истощён и обезвожен – весил всего 4,5 килограмма – как домашняя кошка. Детёныша сразу же доставили в центр реабилитации, где его осмотрели ветеринары.

"Котёнок был ранен, у него было несколько ран, в том числе заражённых паразитами. Все раны ему обработали, спасли от истощения. Были произведены внутривенные влияния для борьбы с обезвоживанием", - добавил Иван Раков.

А ещё провели все анализы, которые показали – детеныш здоров. Есть две версии, как такой редкий зверь мог оказаться один. Первая - отстал от мамы из-за разлива реки или схода селя. Вторая – за ним не уследила мать. Обычно у самки леопарда рождается 1-2 котёнка, но если семья многодетная, самый слабый отстаёт и теряется.

Сейчас маленький хищник набирает вес и скоро его выпустят в просторный вольер. Там он будет учиться охотиться – для этого к нему запустят кроликов. Под наблюдением зоологов он пробудет, пока не станет большим взрослым леопардом и не сдаст экзамен на хищника.

"Пока о его будущем говорить всё-таки рано. Специалисты не исключают, что он может в будущем вернуться обратно в дикую природу, однако для этого предстоит пройти большой курс реабилитации, что займёт немало времени – не менее года", - отметил Иван Раков.

Обнаружили котёнка с помощью системы фотомониторинга. С каждым годом она показывает, что всё больше детёнышей дальневосточного леопарда в крупных выводках выживают. За 20 лет популяция этих кошек увеличилась в три раза – с 35 до 121.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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