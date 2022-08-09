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Ракета "Союз" стартовала с Байконура с иранским спутником на борту

09:19
  • вторник
  • 09 августа 2022

На орбиту выведут также 16 малых аппаратов

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1б". Пуск транслировала госкорпорация "Роскосмос". Ракета выведет на орбиту иранский спутник, а также 16 малых аппаратов.

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Спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" был построен в России по заказу Ирана. "Союз-2.1б" выведет на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат", который затем развезет "Хайям" и малые аппараты по целевым орбитам.

16 малых спутников созданы ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями. Они предназначены для отработки технологий межспутниковой связи, мониторинга экологической обстановки, измерения уровня электромагнитных излучений и дистанционного зондирования Земли, передает ТАСС.

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