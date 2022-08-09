Украинские националисты вновь обстреляли Донецк

Пострадал ребенок

Ночью украинские националисты открыли массированный огонь по населённым пунктам ДНР. Десятки снарядов натовского калибра выпустили по Волновахе, Горловке и Макеевке. В Донецке загорелась мебельная фабрика. Повреждены дома. За сутки погибли 4 мирных жителя. 17, в том числе ребёнок, ранены. Также ВСУ попытались атаковать Херсонскую область. Все снаряды перехватили системы ПВО. Российские военные подавляют огневые точки противника и разминируют территории в освобождённых районах.

Новые обстрелы – новые жертвы. После очередной атаки Донецка и окрестностей за минувшие сутки погибли 4 человека и 17 получили ранения. Причём, один подорвался на запрещённой конвенцией ООН мине "Лепесток", которые националисты несколько недель назад начали разбрасывать по городам сотнями.

Союзные войска практически полностью освободили Северодонецк. Город уже под контролем сил народной милиции и появилась возможность увидеть, как оборонялись националисты. Украинский танк вёл огонь прямо из-под жилого дома, укрываясь в арке. Прямо среди девятиэтажек во дворе украинские боевики организовали укрепрайон, со штабом в подвале дома.

Миномётчики армии ДНР ведут контрбатарейную борьбу. Уничтожаются те самые пушки и реактивные установки, из-за которых ежедневно в городах Донбасса гибнут люди. С помощью беспилотника выявлены несколько точек размещения боевиков. После одного пристрелочного выстрела следующий снаряд полностью лишил противника боеспособности.

С другого фронта продвигаются вперёд российские вооружённые силы. Это кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Нона". Машина выдвигается на огневую позицию и за считанные минуты миномётным обстрелом сравнивает с землёй укрепрайоны, боевую технику и живую силу националистов.

Получать разведданные помогают беспилотники "ОРЛАН-10". Эти уникальные летательные аппараты способны бороться с радиоэлектронным подавлением и таким образом проникать в глубокий тыл противника. Благодаря им становится отчётливо видна террористическая методика ведения боевых действий ВСУ. Самоходные артиллерийские установки, бронированная техника и военные автомобили, склады боеприпасов расположены в частных жилых секторах, а также на социальных объектах.

"Орланы" работают круглые сутки и могут находиться в воздухе часами. Причём, это не только разведка. Беспилотники контролируют зелёные коридоры, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев. Кроме того, способны глушить сотовую связь и вычислять местоположение абонентов.

На сборку требуются считанные минуты. Проверка систем проводится дистанционно. Оператор беспилотного летательного аппарата находится в укрытии, в отдалении от стартовой площадки. Запускать этого незаменимого бойца можно откуда угодно, а инфракрасный датчик позволяет наводиться на цель и корректировать огонь даже ночью. Поэтому, где бы противник ни пытался укрыться и замаскироваться, спрятаться всё равно не получится.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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