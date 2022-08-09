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В США разразился громкий политический скандал

11:54
  • вторник
  • 09 августа 2022

В Белом доме сообщили, что не знали о планах ФБР обыскать дом Трампа

В Соединенных Штатах назревает новый громкий политический скандал, который уже сравнивают с печально знаменитым Уотергейтом. На этот раз местом незаконной деятельности американских спецслужб стало поместье экс-президента Дональда Трампа. Произошедшие там события больше напоминали кадры из голливудского боевика. Что интересовало сотрудников ФБР и почему именно сейчас в центре внимания оказался бывший хозяин Белого дома?

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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