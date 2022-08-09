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Небензя рассказал, кто спровоцировал эскалацию вокруг сектора Газа

11:47
  • вторник
  • 09 августа 2022

Москва призывает все стороны к сдержанности

Эскалацию вокруг сектора Газа спровоцировали удары Вооружённых сил Израиля. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. Как подчеркнул дипломат, ситуация вызвала серьёзную обеспокоенность. В результате военной операции Израиля погибли 45 палестинцев, в том числе дети. Сотни человек ранены.
Режим прекращения огня между Израилем и Палестиной оказался сорван

Жители сектора Газа возвращаются к своим обычным занятиям. После того, как перемирие вступило в силу, рыбакам вновь разрешили выходить в море.

Позади - более двух суток взаимных обстрелов с Израилем. Обострение конфликта стало самым жёстким и кровопролитным за много месяцев. Палестинские боевики выпустили в сторону противника более тысячи ракет, многие из которых упали в самом анклаве или были сбиты системой "Железный купол". Армия Израиля поразила сотни целей. О причинах нового витка напряжённости говорили на специальной встрече Совбеза ООН.

Своей целью Израиль объявил уничтожение лидеров палестинского движения "Исламский джихад" (запрещено в России). Накануне вечером премьер-министр Яир Лапид отчитался об успехах в телеобращении к нации.

"Мы достигли своих целей. За 3 дня вся военная верхушка "Исламского джихада" в Газе уничтожена. Правительство продолжает политику нулевой терпимости по отношению к терроризму. Любой, кто попытается навредить нам, поплатится за это своей жизнью", - сказал он.

Но жизнями поплатились и мирные жители. Жертвами израильских обстрелов стали более 40 гражданских, в том числе 16 детей. Опасность таких действий, подчеркнул российский постпред при ООН Василий Небензя, выходит далеко за пределы зоны конфликта.

"Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать новой эскалации вооруженных действий. Мы с облегчением и удовлетворением восприняли установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Со своей стороны с самого начала включились в энергичную работу в интересах прекращения боевых действий, проводили интенсивные контакты с ключевыми региональными партнерами", - отметил он.

Установлению прочного мира будут содействовать прямые переговоры Израиля и Палестины. Организовать диалог могут посредники из Ближневосточного квартета. Но эту работу саботируют США. В том числе из-за неконструктивной позиции Вашингтона пороховая бочка давнего конфликта может вновь взорваться в любой момент.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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