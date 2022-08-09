Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Лёши Плюснина

Мальчику предстоит серьёзное лечение

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет - о полуторагодовалом Лёше Плюснине, очень светлом и солнечном мальчике. Ребёнок родился с Синдромом Дауна, а через год у него диагностировали миелодисплазию - нарушение функции кроветворных стволовых клеток. Из-за врождённого диагноза пережить трансплантацию костного мозга Алёша не сможет. Остаётся только химиотерапия. Мальчику предстоит серьёзное лечение, связанное с высокими рисками. Чтобы помочь организму ребёнка справиться, врачи прописали ему дорогостоящий препарат. Но семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Лёши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Полуторогодвалый Лёша - любимец всего больничного отделения. Врачи называют его солнечным мальчиком. За его обезоруживающую улыбку - такая бывает только у особенных детей. О том, что сын не такой как все, мама узнала сразу после родов.

"Сначала было шоковое состояние, когда мы узнали, что у него диагноз Синдром Дауна, когда он родился. Потому что по всем УЗИ, по всем исследованиям все всегда было хорошо, и по анализам", - рассказала Татьяна Плюснина.

К сожалению, дети с таким синдромом подвержены онкогематологическим заболеваниям, говорят врачи. И Алеше не повезло. Спустя год после рождения у него диагностировали миелодиспластический синдром - это когда в костном мозге не созревают здоровые клетки крови.

"Мы уже живём спокойно, нормально с тем, что у нас вот такой особенный мальчик. И, конечно, очень страшно, что теперь ещё и рак крови", - говорит мама Алеши.

Показанную в таких случаях трансплантацию костного мозга Алёша не переживёт - мешает врождённый диагноз. Вся надежда только на химиотерапию. Первый блок прошёл успешно. Мальчику стало значительно лучше.

Леше начали делать уже второй блок капельниц. Но сложность в том, что миелодиспластический синдром лечится чрезвычайно высокими дозами химических препаратов - а это серьёзные побочные эффекты.

"Одним из побочных эффектов химиотерапии является влияние на здоровые клетки организма, иммунной системы, и ребёнок под действием таких высоких доз химиопрепаратов остаётся фактически без защиты", - пояснила врач-гематолог Ольга Слесарчук.

Самая безобидная простуда для мальчика сейчас смертельно опасна. Чтобы помочь его иммунной системе снова начать работать, врачи назначили сложный препарат.

"Лечение лейкоза занимает достаточно большое количество времени, много месяцев, каждый блок переносится тяжело, каждый блок сопровождается угнетением иммунной системы, и эти препараты жизненно необходимы, без них невозможно поведение полноценной терапии", - отметила Ольга Слесарчук.

Лекарства нужно принимать много месяцев, без перерыва. Полный курс будет стоить 1 070 604 рубля. Для родителей из маленького городка на Крайнем Севере это огромные деньги. А в семье ещё двое старших детей. Алёша получился неожиданно, говорит его мама. Это восприняли как дар свыше.

Маму с любимым младшим братиком с нетерпением ждут дома, в Томской области. Но чтобы врачи разрешили уехать из больницы в Санкт-Петербурге, где лечится Алёша, должна наступить хотя бы ремиссия заболевания. Для этого сразу после протокола химиотерапии, которая сейчас идёт, необходимо принимать те самые иммунные препараты. Алешина мама обращается ко всем неравнодушным людям за помощью. Больше ее ждать неоткуда, а лекарства нужны прямо сейчас.

Татьяна говорит - ради сына готова на все. Она приняла и полюбила его таким, какой он есть, с рождения. Теперь не боится любых трудностей: она даже не сомневается, что добро и доброта победят. И ее солнечный мальчик будет жить.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Алексея Плюснина, программа 1448

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