Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России вновь продлено

Об этом предупредила Росавиация

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлевается до 03:45 мск 11 августа. Об этом во вторник, 9 августа рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Регулятор напомнил, что временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме. Перевозчикам рекомендуется использовать их для выстраивания альтернативных маршрутов, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Ограничение было введено после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса в качестве меры предосторожности. После этого режим неоднократно продлевался, в предыдущий раз — 3 августа.

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