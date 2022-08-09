Число случаев COVID-19 в мире превысило 585,4 миллиона

В США – более 92 миллионов заболевших

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 585,4 миллиона. Последнюю информацию по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По данным, полученным экспертами на утро 9 августа, в мире зафиксировано 585 412 955 случаев заболевания COVID-19. Скончались за время пандемии 6 420 264 пациента с коронавирусом.

На первом месте по числу инфицированных по-прежнему Соединенные Штаты, где зафиксировано 92 241 199 случаев заболевания. В Индии коронавирусом заразились 44 174 650 человек. В Бразилии, которая на третьем месте в списке, зарегистрировано 34 035 780 пациентов с COVID-19, сообщает американский университет.

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