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Берлин опроверг информацию о выбросе радиации на ЗАЭС

10:16
  • вторник
  • 09 августа 2022

Фон в пределах нормы

Доказательств выбросов радиации на Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ нет. С таким заявлением выступило Федеральное ведомство по радиационной защите ФРГ.

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"Нет никаких доказательств того, что радиоактивные вещества могли быть выпущены на Украине", - заявили в ведомстве. По данным экспертов, все радиологические показания находятся в пределах нормы.

Запорожскую АЭС с марта этого года контролируется российскими силами. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали станцию. В частности, в результате удара в ночь на 7 августа осколки и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока, передает ТАСС.

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