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Российские саперы зачищают жилые кварталы от "Лепестков"

11:55
  • вторник
  • 09 августа 2022

Эти мины сбрасывают украинские националисты

Киевские силовики минируют жилые районы. Обстреливают города и сёла кассетными боеприпасами, начинёнными противопехотными минами. На улицах и в огородах лежат так называемые "Лепестки", способные нанести серьёзные увечья. Мирные жители боятся покидать дома. Российские сапёры разминируют территории.
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Почти незаметный, словно осколок или торчащая из земли железка. Сразу и не поймёшь, что это так называемая противопехотная мина "Лепесток".

Во вторник ВСУ обстреляли мирное село Днепровка кассетными боеприпасами. Внутри были "Лепестки". Сразу их и не различишь, особенно если они спрятаны в траве. Поэтому местные жители оградили их камнями. Не дай бог ребёнок наступит или взрослый человек - оторвёт ногу.

Снаряд пролетел над центральной улицей и разбросал мины по дворам и обочинам. Дороги перекрыты. Детей не выпускают из дома. Взрослые осматривают участки и помечают опасные предметы камнями.

После того, как криминалисты зафиксировали очередное преступление украинского режима, российские военнослужащие приступили к уничтожению взрывоопасных предметов.

После тщательной проверки всех дворов российские сапёры приступили к разминированию. Вот так это происходит (см. видео). Обычно просто попаданием из автомата уничтожается каждый "Лепесток".

Днепровку обстреливают уже второй день. Накануне погиб мужчина. Сегодня ранило ещё одного.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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