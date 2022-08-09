"О природе украинской власти": Медведев сравнил идеи Зеленского и Гитлера

Президент Украины предложил "призвать к ответственности все население" России

Идеи в отношении целого народа, подобные предложениям президента Украины Владимира Зеленского, прежде пытался реализовать Адольф Гитлер. Об этом во вторник, 9 августа, напомнил заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Российский политик прокомментировал в своем Telegram предложение Зеленского призвать к ответственности всех граждан России. Медведев назвал Зеленского "главным украинским клоуном", а также провел параллель между его инициативами и идеями Гитлера.

После этого Медведев поинтересовался, остаются ли еще после этого "вопросы о природе украинской власти".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам надо закрыть въезд в страны Запада на год — это будут самые действенные ответной меры против спецоперации, они позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий. Зеленский выразил убежденность в том, что даже те россияне, которые покинули страну, должны попасть под эти санкции – потому что за спецоперацию по денацификации Украины должно ответить все население России.

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