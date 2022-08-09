ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"О природе украинской власти": Медведев сравнил идеи Зеленского и Гитлера

10:19
  • вторник
  • 09 августа 2022

Президент Украины предложил "призвать к ответственности все население" России

Идеи в отношении целого народа, подобные предложениям президента Украины Владимира Зеленского, прежде пытался реализовать Адольф Гитлер. Об этом во вторник, 9 августа, напомнил заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Режим Зеленского призвали признать террористической организацией
Зеленскому припомнили офшоры на Кипре и квартиры в Лондоне

Российский политик прокомментировал в своем Telegram предложение Зеленского призвать к ответственности всех граждан России. Медведев назвал Зеленского "главным украинским клоуном", а также провел параллель между его инициативами и идеями Гитлера.

После этого Медведев поинтересовался, остаются ли еще после этого "вопросы о природе украинской власти".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам надо закрыть въезд в страны Запада на год — это будут самые действенные ответной меры против спецоперации, они позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий. Зеленский выразил убежденность в том, что даже те россияне, которые покинули страну, должны попасть под эти санкции – потому что за спецоперацию по денацификации Украины должно ответить все население России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.