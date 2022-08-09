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Россиянам рассказали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в 2022 году

10:39
  • вторник
  • 09 августа 2022

Стандартный школьный набор ощутимо подорожал

Собрать ребенка в школу перед учебным годом 2022/2023 окажется значительно дороже, чем годом ранее — из-за инфляции и проблем с логистикой. Об этом во вторник, 9 августа, рассказала президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
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Эксперт процитировала подсчеты экспертов, свидетельствующие, что рост стоимости подготовки ребенка к школе составил 12-15% по сравнению с прошлым годом.

Однако Цицулина оговорила, что это "средняя температура по больнице", а цены на школьные товары в эконом, среднем и премиальном сегментах очень различаются.

Покупка одежды и обуви для школьника, по мнению эксперта, обойдется родителям минимум в 10-12 тысяч рублей. Затраты на рюкзак и письменные принадлежности составят не менее 1,5 тысячи рублей.

При этом эксперт подчеркнула в интервью радио Sputnik, что дефицита школьных товаров и принадлежностей в России нет.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) ранее предложила меры по сдерживанию необоснованного роста цен на товары. Разработанный ФАС законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение предпринимателей и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках.

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