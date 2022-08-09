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Подробности состояния москвича, отравившегося арбузом

10:32
  • вторник
  • 09 августа 2022

Он купил ягоду с рук

Отравившийся арбузом москвич находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Госпитализированного поместили в реанимацию, опросить его не получается из-за состояния", - рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Мужчину положили в Городскую клиническую больницу имени Иноземцева в Сокольниках, сообщает агентство "Москва".

Диагноз - отравление неизвестным веществом, передает РИА Новости. По данным врачей, у пострадавшего развились острая почечная недостаточность и гиперкалиемия.

Инцидент произошел 5 августа. Двое мужчин купили арбуз с рук на востоке столицы. После приема пищи мужчинам стало плохо, они вызвали скорую помощь.

Покупать арбуз с рук – опасно. В Москве более 200 официальных точек продажи арбузов и дынь, где можно купить проверенный продукт. У всех палаток единый узнаваемый вид, каждую партию товара тщательно проверяют в лабораториях Роспотребнадзора. Также у продавца должна быть медицинская книжка и документ, где указано, откуда привезли товар.

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