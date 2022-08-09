Участника покушения на главу УИН задержали в Херсоне

Изъято два гранатомета и килограмм взрывчатки

Член группы, причастной к покушению на главу управления исполнения наказаний, задержан в Херсонской области. Группа готовила новые преступления в отношении представителей областной администрации, сообщили ГУ МВД региона.

"Сотрудниками силовых структур был задержан житель поселка Степановка 1982 года рождения - участник группы, причастной к покушению на руководителя областного управления исполнения наказаний, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В принадлежащем задержанному гараже был оборудован тайник. Изъято два ручных противотанковых гранатомета, самодельное взрывное устройство с пластидом весом 1 кг, 38 бутылок с зажигательной смесью, а также четыре ручных гранаты.

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