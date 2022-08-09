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В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР

10:58
  • вторник
  • 09 августа 2022

Существование СССР сдерживало НАТО, напомнил депутат Михаил Шеремет

В современных геополитических реалиях необходимо создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР, который в свое время эффективно сдерживал Североатлантический альянс. Такую инициативу во вторник, 9 августа, озвучил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
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Парламентарий счел целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии.

Прообразом новой конфедерации может стать "великий и могучий СССР", заявил Шеремет. По его мнению, это позволило бы этим странам-участницам нового объединения не только сохранить, но и укрепить суверенитет, подвергаемый нападкам и размыванию со стороны США.

По словам парламентария, с учетом актуальности повестки новый блок мог бы даже выйти за географические границы прежнего Советского Союза, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в своем развитии не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели. Глава государства отметил, что Россия не может развиваться в отрыве от всего мира. Однако Путин подчеркнул, что "так и не будет", несмотря на западные рестрикции.

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