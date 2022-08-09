Минобороны России рассказало о новых снарядах "Краснополь-М2"

Характеристики нового образца значительно превосходят показатели предшественника

Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь-М2", представляющие собой глубокую модернизацию комплекса "Краснополь", способны поражать одновременно две рядом стоящие цели при залпе из двух орудий. Об этом во вторник, 9 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника. При этом практический опыт применения "Краснополя" указывает на то, что его боевые и технические возможности не исчерпаны, и в настоящее время его востребованность растет.

Во время испытаний "Краснополь-М2" стрельба велась одновременно по двум целям залпом из двух орудий. В результате снаряды почти одновременно поразили цели, находящиеся на небольшом отдалении друг от друга.

Показатели эффективности дают уверенность в том, что модернизированный снаряд будет принят на вооружение российской армии, цитирует сообщение Министерства обороны России ТАСС.

Ранее российское Министерство обороны продемонстрировало кадры боевой работы расчетов комплексов "Искандер-М". Подразделения Восточного военного округа нанесли удары по военной инфраструктуре, технике и живой силе ВСУ. "Искандеры" атакуют как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами любые цели на расстоянии до 500 километров.

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