СМИ: финские компании научились обходить антироссийские санкции

Это касается запрета на въезд российских фур

Логистические компании России и Финляндии нашли способ обходить антироссийские ограничения путем перецепки тягачей. Об этом рассказал представитель таможни Финляндии Яркко Фагерстрём.

Чиновник пояснил, что если финский грузовик имеет российский прицеп, это формально "финская комбинация", ее перевозка через границу совершенно законна и не нарушает рестрикции.

В результате финские водители перегоняют свои фуры через пограничные пункты, за воротами которых их ожидают российские грузовики. На финском тягаче через границу перемещаются категории товаров в российских прицепах, не попадающие под санкционные ограничения, сообщает Yle.

Ранее Брюссель обязал Россию и Белоруссию вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля. В рамках пятого пакета санкций власти Евросоюза запрещают въезд на свою территорию автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными знаками. Требование европейских властей вызвало огромное скопление грузовиков на границе со стороне Евросоюза.

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