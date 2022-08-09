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СМИ: финские компании научились обходить антироссийские санкции

11:41
  • вторник
  • 09 августа 2022

Это касается запрета на въезд российских фур

Логистические компании России и Финляндии нашли способ обходить антироссийские ограничения путем перецепки тягачей. Об этом рассказал представитель таможни Финляндии Яркко Фагерстрём.
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Чиновник пояснил, что если финский грузовик имеет российский прицеп, это формально "финская комбинация", ее перевозка через границу совершенно законна и не нарушает рестрикции.

В результате финские водители перегоняют свои фуры через пограничные пункты, за воротами которых их ожидают российские грузовики. На финском тягаче через границу перемещаются категории товаров в российских прицепах, не попадающие под санкционные ограничения, сообщает Yle.

Ранее Брюссель обязал Россию и Белоруссию вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля. В рамках пятого пакета санкций власти Евросоюза запрещают въезд на свою территорию автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными знаками. Требование европейских властей вызвало огромное скопление грузовиков на границе со стороне Евросоюза.

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