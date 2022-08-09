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Трех голодных детей обнаружили в квартире-свалке в Подольске

11:29
  • вторник
  • 09 августа 2022

Родители были дома

Троих детей обнаружили в квартире в Подольске с антисанитарными условиями.

Инцидент произошел на Пионерской улице. Сотрудники полиции обнаружили семью из пары 36-летних родителей и трех детей в возрасте 2,4 и 12 лет. Несовершеннолетние были грязные и голодные, их несколько дней не кормили. Взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.

По всей квартире были разбросаны грязные вещи, ползали тараканы, а в воздухе чувствовался едкий запах дыма и спиртного. Помещение практически не проветривали.

Родителей привлекли к административной ответственности. Начата прокурорская проверка, передает ТАСС. Детей изъяли из семьи и отправили в больницу на обследование. По данным телеканала РЕН, у них нашли вшей и лишай.

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