ВС России усилили ПВО в районе Запорожской АЭС

Линии электропередачи и поврежденные блоки станции восстановлены

Противовоздушную оборону в районе Запорожской АЭС решено усилить после обстрелов со стороны ВСУ. Поврежденные ударами украинской артиллерии линии электропередачи и блоки восстановлены, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"Станция работает в штатном режиме, но, конечно, с повышенной степенью защищенности. Я знаю, что поставили вопрос военные еще более на контроль. Будут усилены средства ПВО для защиты станции", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ за последние дни несколько раз обстреливали Запорожскую АЭС и Энергодар. Первый удар по станции украинская артиллерия нанесла 5 августа. А в результате обстрела 7 августа были повреждены административные постройки, осколки ракеты и двигатель упали в 400 метрах от работающего энергоблока.

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